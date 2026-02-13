San Bartolo apre Sfollati accolti dalla Caritas

San Bartolo apre. Sfollati accolti dalla Caritas C’è anche lui a dare una mano. Paolo Falaguasta, direttore della Caritas, porta gli scatoloni oltre l’ingresso. La chiesa di San Bartolo, colpita dalla recente frana che ha distrutto alcune abitazioni nelle vicinanze, ha aperto le sue porte questa mattina per accogliere le famiglie sfollate, mentre i volontari distribuiscono cibo e vestiti tra le persone in attesa di trovare una sistemazione definitiva.

C'è anche lui a dare una mano. Paolo Falaguasta, direttore della Caritas, porta gli scatoloni oltre l'ingresso. Le scale e si sale. Larghi corridoi, la voce rimbalza. Stanzoni, camere dove vengono collocati i letti, comodino, abat-jour. Una luce dopo il lungo giorno dello sgombero. Una volta convento di San Bartolo, poi vecchio ospedale psichiatrico. Gli sfollati del grattacielo verranno accolti nel complesso della Regione affidato all'Asl, struttura che è stata presa in comodato temporaneo dall' Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio scesa in campo con la Caritas. La missione, far fronte all'emergenza, accogliere persone e famiglie fragili.