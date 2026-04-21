Samsung ha lanciato sul mercato locale il sistema Eco Heating System (EHS), una tecnologia dedicata al riscaldamento domestico. Si tratta di un sistema che utilizza pompe di calore avanzate, capace di garantire calore anche a temperature esterne di -15°C. Dell’azienda si sa che questa innovazione mira a migliorare l’efficienza energetica e a offrire soluzioni di riscaldamento più performanti durante i mesi più freddi.

Il gigante sudcoreano Samsung ha presentato sul mercato locale il sistema Samsung EHS (Eco Heating System), una nuova tecnologia progettata per il riscaldamento domestico che punta a trasformare l’efficienza energetica attraverso l’uso di pompe di calore avanzate. Questo dispositivo è stato concepito come un elemento chiave all’interno della strategia di elettrificazione del calore promossa dal governo coreano, con l’obiettivo di ridurre drasticamente la dipendenza dai combustibili fossili. Efficienza termica e resistenza ai climi rigidi. La tecnologia implementata nel Samsung EHS si basa sulla capacità di combinare l’elettricità con il calore naturale presente nell’aria, permettendo di produrre una quantità di energia termica quattro volte superiore rispetto alla semplice energia elettrica consumata in ingresso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung rivoluziona il riscaldamento: calore extra anche a -15°C

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