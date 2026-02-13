Una famiglia su due preferisce il riscaldamento a biomassa rispetto al gas, secondo uno studio realizzato per il Progetto Fuoco, che evidenzia come gli utenti già pratici di questa soluzione la trovino più conveniente, sostenibile e performante.

In un contesto caratterizzato dalle preoccupazioni sui rincari dei costi energetici i sistemi di riscaldamento a biomassa diventano un’opzione a cui sempre più famiglie italiane guardano con favore. Legna e pellet sono realtà già diffuse, rappresentando un mercato strutturato, con una famiglia su 4 che le utilizza per riscaldarsi, soprattutto nelle aree rurali, e in piccoli comuni. La biomassa evoca calore, comfort, sostenibilità e qualità della vita, ed è percepita come più conveniente e più sostenibile del gas. Per questo oltre il 50% delle famiglie prenderebbe in considerazione l’installazione di un impianto a biomassa, puntando soprattutto sul pellet come combustibile più desiderato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Riscaldamento, una famiglia su due considera calore a biomassa alternativa al gas

Approfondimenti su riscaldamento famiglia

Secondo i dati di Nomisma, una famiglia su due in Italia considera il riscaldamento a biomassa come alternativa al gas, in risposta ai rincari energetici che hanno aumentato la preoccupazione per le spese domestiche.

BolognaFiere ha annunciato l’apertura di BeFire, una nuova fiera dedicata al fuoco e al riscaldamento a biomassa.

Ultime notizie su riscaldamento famiglia

Argomenti discussi: Riscaldamento a biomassa: la scelta di 1 famiglia su 4; Il riscaldamento è un lusso per 9 famiglie su dieci. Vanno unificati i bonus; Il calore a biomassa conquista gli italiani; Fiere, presentata la rassegna Progetto Fuoco su calore e energia dalle biomasse.

Biomasse fatturato a 4 miliardi. Per una famiglia su due alternativa al gasIn un contesto caratterizzato dalle preoccupazioni sui rincari dei costi energetici i sistemi di riscaldamento a biomassa diventano un’opzione a cui sempre più famiglie ... ilmessaggero.it

Nomisma, una famiglia su due considera il calore a biomassa in alternativa al gasati che aprono prospettive di mercato positive per la filiera che si darà appuntamento a Progetto Fuoco organizzato da Veronafiere e in programma dal 25 al 28 febbraio ... adnkronos.com

Una famiglia su due considera la biomassa un'alternativa valida al gas, una su quattro l'ha già scelta per il riscaldamento della propria casa. È quanto emerge da una ricerca Nomisma che spiega l'espansione negli ultimi anni di questo mercato, il mercato dell - facebook.com facebook