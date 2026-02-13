Riscaldamento una famiglia su due considera calore a biomassa alternativa al gas

Una famiglia su due preferisce il riscaldamento a biomassa rispetto al gas, secondo uno studio realizzato per il Progetto Fuoco, che evidenzia come gli utenti già pratici di questa soluzione la trovino più conveniente, sostenibile e performante.

In un contesto caratterizzato dalle preoccupazioni sui rincari dei costi energetici i sistemi di riscaldamento a biomassa diventano un’opzione a cui sempre più famiglie italiane guardano con favore. Legna e pellet sono realtà già diffuse, rappresentando un mercato strutturato, con una famiglia su 4 che le utilizza per riscaldarsi, soprattutto nelle aree rurali, e in piccoli comuni. La biomassa evoca calore, comfort, sostenibilità e qualità della vita, ed è percepita come più conveniente e più sostenibile del gas. Per questo oltre il 50% delle famiglie prenderebbe in considerazione l’installazione di un impianto a biomassa, puntando soprattutto sul pellet come combustibile più desiderato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Secondo i dati di Nomisma, una famiglia su due in Italia considera il riscaldamento a biomassa come alternativa al gas, in risposta ai rincari energetici che hanno aumentato la preoccupazione per le spese domestiche.

BolognaFiere ha annunciato l’apertura di BeFire, una nuova fiera dedicata al fuoco e al riscaldamento a biomassa.

