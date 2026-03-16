Tragedia nella politica italiana il candidato sindaco trovato morto così

Una tragedia ha scosso La Spezia, dove Paolo Pazzaglia, candidato sindaco alle prossime elezioni, è stato trovato morto. La notizia ha lasciato senza parole cittadini e politici, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso. Nessun dettaglio ufficiale è ancora stato comunicato, e la comunità aspetta chiarimenti su quanto accaduto.

La città di La Spezia è sotto shock per la morte di Paolo Pazzaglia, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Il suo corpo è stato trovato senza vita lungo una strada panoramica della zona costiera, un ritrovamento che ha immediatamente fatto scattare l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato forte impressione tra cittadini e ambienti politici locali. A dare l’allarme sarebbe stato un passante che ha notato il corpo ai margini della carreggiata lungo la Litoranea, la strada che collega La Spezia con l’area delle Cinque Terre. L’uomo ha subito contattato i soccorsi e in pochi minuti sul posto sono arrivati sanitari e pattuglie delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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