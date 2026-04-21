Recentemente si è diffusa la notizia che il ministro abbia pagato un abbonamento a un servizio sportivo tramite fondi pubblici. La vicenda ha suscitato reazioni di diversa natura, con alcuni che hanno definito l’episodio come un esempio di comportamento inappropriato. La questione riguarda l’utilizzo di risorse pubbliche per spese di carattere privato, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla correttezza delle modalità di rimborso.

Le passioni, di solito, un politico se le dovrebbe pagare a sue spese, mai mescolare il vizio privato con la pubblica virtù. Mai, con qualche significativa eccezione, come il ministro dei Trasporti nonché vicepremier Matteo Salvini. C’è nelle spese del suo ministero una voce che ha attirato l’attenzione. Non per l’entità della cifra – parliamo di poco più di 1.200 euro – ma per l’indole che la sottende: un abbonamento a Sky Sport e Calcio, pagato con denaro pubblico, intestato a una struttura governativa il cui rapporto con il pallone non si vede abbia molto a che fare eccetto, prendendola alla larga, che Frecciarossa, la cui giurisdizione cade sotto il suddetto ministero, sponsorizza la Coppa Italia.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salvini e Sky Calcio pagato dal ministero: una replica da teatro dell’assurdo

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