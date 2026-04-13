Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra a Civita Castellana | il piccolo al Gemelli in prognosi riservata
Un bambino di 18 mesi è caduto sabato dal balcone della sua abitazione mentre i genitori erano presenti in casa. Dopo la caduta, il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Gemelli, dove si trova in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, e non sono state rese note ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.
Un bambino di 18 mesi è caduto sabato dal balcone di casa sua mentre i genitori si trovavano in casa. L'allarme è scattato immediatamente: è al Gemelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo di 18 mesi cade dalla finestra a Civita Castellana, è in coma al Gemelli: i genitori erano in casaIl bambino è caduto dal secondo piano mentre i genitori erano in casa: elitrasportato al Gemelli, è in gravi condizioni.
Viterbo: bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, ricoverato al Gemelli a RomaUn bimbo di 18 mesi è caduto da una finestra a Civita Castellana, un comune situato in provincia di Viterbo.