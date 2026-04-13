Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra a Civita Castellana | il piccolo al Gemelli in prognosi riservata

Un bambino di 18 mesi è caduto sabato dal balcone della sua abitazione mentre i genitori erano presenti in casa. Dopo la caduta, il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Gemelli, dove si trova in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, e non sono state rese note ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.