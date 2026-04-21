Salvezza lo squillo di Trombetta | Questo Forlì meritava anche di più

Michele Trombetta, allenatore del Forlì, ha commentato la partita più importante della stagione dopo mesi di silenzio. Durante l’incontro, ha sottolineato che la squadra avrebbe meritato un risultato diverso rispetto a quello ottenuto. La partita ha visto un'intensa disputa sul campo, con il tecnico che ha espresso soddisfazione per alcuni aspetti della prestazione e rammarico per altre occasioni mancate.

Michele Trombetta ha atteso la partita più importante per sciogliere mesi di silenzi. Interrotto il digiuno da gol (su azione) che durava dal 26 ottobre – doppietta col Piacenza in casa del Tuttocuoio: 2-4 –, il 31enne bomber di Sala Bolognese, tornato al capezzale del Forlì al calar di gennaio, ha trasformato la notte di Carpi nel colpo corsaro (0-1) che ha regalato ai biancorossi l’aritmetica certezza della permanenza in serie C. "Un gol pesantissimo – scandisce Trombetta –, secondo per importanza solo a quello realizzato l’anno scorso a Lentigione". Allora il Forlì espugnò il ‘Volante Levantini’ (0-1) al 96’, al termine di una partita di rara sofferenza che diede l’abbrivio alla volata promozione della banda Miramari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Salvezza, lo squillo di Trombetta: "Questo Forlì meritava anche di più" Notizie correlate Leggi anche: Dimarco a Dazn: «Oggi il premio di MVP lo meritava Mkhitaryan, sui fischi a Bastoni dico questo» Leggi anche: Colpo Forlì: ecco il ritorno di Trombetta. Miramari gli chiede altri gol pesanti Approfondimenti e contenuti Si parla di: Perugia, il Campobasso passa al Curi (0-1). La salvezza si decide a Forlì. Salvezza, lo squillo di Trombetta: Questo Forlì meritava anche di piùMichele Trombetta ha atteso la partita più importante per sciogliere mesi di silenzi. Interrotto il digiuno da gol (su azione) che durava dal 26 ottobre – doppietta col Piacenza in casa del Tuttocuoio ... ilrestodelcarlino.it Con il crollo della quota salvezza il Forlì mette in frigo lo spumanteIl campionato ha emesso il suo primo verdetto: dopo il pareggio di sabato fra Torres e Pineto e la sconfitta di domenica contro il Ravenna, il ... corriereromagna.it