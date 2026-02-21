Dimarco a Dazn | Oggi il premio di MVP lo meritava Mkhitaryan sui fischi a Bastoni dico questo

Federico Dimarco ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Lecce, attribuendo il premio di MVP a Mkhitaryan. Il giocatore ha anche risposto ai fischi rivolti a Bastoni, spiegando che sono comprensibili ma ingiusti. Dimarco ha sottolineato l’importanza di restare uniti e concentrati per le prossime partite. La sua analisi si concentra sulle scelte individuali e sui comportamenti dei tifosi durante la gara. Il confronto si chiude con uno sguardo alle sfide future.

Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Lecce. Intervenuto nel corso del postpartita di Lecce Inter, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco ha voluto dire la sua commentando l’importante successo ottenuto nel 26° turno del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. CHE SOSPIRO DI SOLLIEVO E’ STATO TROVARE QUEL GOL DELL’1 A 0? – « E’ stato un bel sospiro di sollievo. Sapevamo che questa era una partita impegnativa. Loro sono una squadra molto organizzata. Va bene così, è una vittori che dà continuità alla vittoria con la Juve, questo ci voleva per allungare un po’ in classifica ». 🔗 Leggi su Internews24.com

