Colpo Forlì | ecco il ritorno di Trombetta Miramari gli chiede altri gol pesanti

Il Forlì ha ufficializzato il ritorno di Michele Trombetta, centravanti classe 1994. Dopo aver giocato a Piacenza, il giocatore torna a disposizione di mister Miramari, che lo aveva già allenato nel Corticella. La società punta sulla sua esperienza per rafforzare l’attacco e risponde alle richieste di Miramari, che si aspetta da lui gol pesanti nelle prossime partite.

Settimo nuovo arrivo per il Forlì. Ieri, infatti, dalla sede di viale Roma è partita l'ufficializzazione del tesseramento di Michele Trombetta, centravanti di ritorno, classe 1994, che dopo la prima parte del campionato con la maglia del Piacenza torna agli ordini di mister Alessandro Miramari che, oltre che nel campionato scorso, lo aveva già allenato nel Corticella in serie D. Trombetta torna in biancorosso dopo la prima parte giocata nel Piacenza, in serie D, dove ha giocato 17 partite segnando due reti oltre a una messa a segno in coppa Italia. Trombetta compie il cammino inverso a quello dell'attaccante Francesco Manuzzi che, arrivato in Emilia dal Forlì, in quattro gare ha segnato due reti.

