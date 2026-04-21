Un gruppo di studenti di quarta elementare ha deciso di condividere le proprie esperienze sulla sostenibilità. Attraverso piccole azioni quotidiane, cercano di contribuire alla tutela del pianeta, con l’obiettivo di sensibilizzare su temi legati allo spreco e ai rifiuti. Le loro attività sono parte di un progetto scolastico dedicato alla cura dell’ambiente e alla promozione di comportamenti responsabili.

"Fun ideas and small actions Kids use every day to help the Heart" Noi bambini della classe quarta A della scuola primaria "Anna Frank" vogliamo raccontare cosa stiamo imparando sulla sostenibilità e su come possiamo aiutare il nostro pianeta ogni giorno. La sostenibilità significa prendersi cura del nostro pianeta, che è la nostra casa. Abbiamo capito che è importante non sprecare acqua, energia e materiali, perchè le risorse della Terra non sono infinite. "Io ho iniziato a spegnere la luce quando esco dalla stanza", racconta Bianca Lia, un’alunna, anche Raul aggiunge: "A casa facciamo la raccolta differenziata, quando ci laviamo i denti...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvate il "soldato" Terra! Missione contro spreco e rifiuti

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