Vannacci | Salvate il soldato Crosetto l’unico a trovarsi in zona di combattimento contro la sua volontà – Il video

Un europarlamentare dell’ex Lega ha pubblicato un video in cui chiede di salvare il ministro della Difesa, accusandolo di essere rimasto bloccato a Dubai durante i bombardamenti tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran. Vannacci ha definito Crosetto “l’unico a trovarsi in zona di combattimento contro la sua volontà” e ha commentato la sua attuale condizione di rientro con un volo militare.

«Salvate il soldato Crosetto». Inizia così l’invettiva dell’europarlamentare (ex Lega) Roberto Vannacci contro il ministro della Difesa Guido Crosetto, reo di esser rimasto bloccato a Dubai sotto i bombardamenti tra Israele-Usa e Iran e ora di rientro con volo militare. «L’unico che è in grado di trovarsi in zona di combattimento indipendentemente dalla sua volontà», ironizza Vannacci. «Anche perché il cosiddetto alleato a stelle e strisce si è guardato bene dall’avvisarlo che stavano per scatenare una guerra». «In bocca al lupo ai nostri soldati», chiude. Guerra Usa-Israele-Iran, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Meloni sente gli alleati e auspica «soluzioni per la stabilità della regione» Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. 🔗 Leggi su Open.online

Vannacci (ri)parte da Modena: "Sono l’unico a presidiare il posto di combattimento"Il ritorno di Roberto Vannacci a Modena, nell'abito di una conferenza pubblica organizzata dal suo team, è coinciso con la nuova ribalta mediatica...

Vannacci (ri)parte dall’Emilia : "Sono l’unico a presidiare il posto di combattimento"Il ritorno di Roberto Vannacci a Modena, nell'abito di una conferenza pubblica organizzata dal suo team, è coinciso con la nuova ribalta mediatica...

Altri aggiornamenti su Vannacci.

Argomenti discussi: Guido Crosetto bloccato con la famiglia a Dubai per la guerra: Vannacci critica, chieste le dimissioni.

Salvate il soldato Crosetto: il post di Vannacci, il non lo sapevo di Tajani e il nervo scoperto dell’intelligence militareCrosetto a Dubai, voli sospesi e rientro congelato: i fatti (con date) Nel giro di poche ore Dubai smette di essere una cartolina e diventa un punto interrog ... infodifesa.it

Crisi in Iran, M5S all’attacco: Crosetto bloccato a Dubai? Si dimetta, questione istituzionale. E Vannacci ironizza sui social: Salvate il soldatoLa crisi in Iran e il mancato preavviso sugli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno aperto un nuovo fronte politico interno. Nel mirino delle opposizioni finisce il ministro della Difesa Guido ... affaritaliani.it