Centrodestra all’attacco | E’ andata in porto l’operazione ’salvate il soldato Reggianini’

Il centrodestra ha criticato duramente l’operazione chiamata “salvate il soldato Reggianini”, che si è conclusa con successo, perché ritiene che sia stata pianificata per favorire determinati interessi politici. La riunione a porte chiuse ha permesso di mettere in atto questa strategia, secondo quanto affermano i presenti. Nelle ultime settimane, si sono intensificate le discussioni sui rischi di manipolazione e sulle ragioni dietro questa mossa politica.

"L’assemblea a cui abbiamo assistito è stata strutturata in maniera tale che potesse essere attuata l’operazione ’salvate il soldato Reggianini’. Il tentativo, tanto chiaro quanto malfatto, è l’ennesima evidenza che ciò che abbiamo sostenuto per mesi era ampiamente percorribile con buona pace di chi per mesi dichiarava che non si sarebbe potuto procedere – dicono Luca Negrini ed Elisa Rossini di Fratelli d’Italia – L’inadeguatezza dell’Amministratore unico – prosegue Negrini – si percepiva già dalle ore che precedono l’assemblea, dettata dal fatto che vi era imbarazzo nel procedere, a tal punto che si è giunti a una mediazione che non è accettabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra all’attacco : "E’ andata in porto l’operazione ’salvate il soldato Reggianini’" A volte ritornano, Bindi guiderà la crociata del no alla riforma. Salvate il soldato Rosy dall’ennesimo harakiri delle sinistre Rosy Bindi torna sulla scena politica come volto di riferimento delle opposizioni nel fronte del no alla riforma Nordio. Siria, soldato Usa ferito in attacco a convoglio anti Isis Un soldato statunitense è rimasto ferito in un attacco avvenuto nei pressi di Palmira, in Siria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cagliari, centrodestra all’attacco della giunta: La città non ha una direzione - L'Unione Sarda.it; Centrodestra all’attacco : E’ andata in porto l’operazione ’salvate il soldato Reggianini’; Foggia, centrodestra all'attacco del campo largo. Maggioranza non si rispecchia nella giunta, pronti al voto; Gratteri incendia campagna referendum, centrodestra all’attacco. Foggia, centrodestra all’attacco del campo largo. Maggioranza non si rispecchia nella giunta, pronti al votoSiamo di fronte ad un braccio di ferro tra sindaca ed eletti che delegittima il consiglio comunale o è l'ennesimo ... immediato.net Centrodestra all’attacco: ecco il sondaggio farsa del Pd per coprire l’inciucio con Di PangrazioAvezzano. Il sondaggio dell'istituto Winpoll, commissionato dal Partito Democratico tra il 19 e il 21 gennaio, ha analizzato il clima ... marsicalive.it Fuori ma dentro. Nel centrodestra ma anche no: da soli. La prima prova del nuovo corso «futurista», andata in scena mercoledì scorso alla Camera con i tre deputati del generale che hanno votato la fiducia al governo ma hanno respinto il decreto per g... x.com La mia intervista a Repubblica: «Sprecano miliardi e se ne fregano della Sicilia, Nello peggio di Harry» Giorgia Meloni è andata di corsa a Niscemi promettendo un intervento di emergenza da cento milioni, nel frattempo il centrodestra siciliano vota per def - facebook.com facebook