Il settore industriale veneto si prepara ad affrontare una nuova sfida con l’annuncio di tariffe sui prodotti in acciaio e alluminio da parte degli Stati Uniti. Le aziende della regione, che producono principalmente questi materiali, temono ripercussioni sui mercati di esportazione e sulla competitività. Per tutelare gli interessi locali, una delegazione di rappresentanti si sta muovendo verso Bruxelles, dove si discute di misure di risposta e di possibili interventi europei.

Il sistema produttivo veneto affronta una sfida diretta con l’imminente introduzione di nuove tariffe commerciali da parte degli Stati Uniti su acciaio e alluminio. La preoccupazione, emersa con forza questo 10 aprile 2026, ha spinto il Presidente della 6ª Commissione consiliare regionale, Enoch Soranzo, a attivare immediatamente un canale di comunicazione con le istituzioni europee per arginare i danni al comparto manifatturiero. La strategia di contenimento prevede un coordinamento stretto tra la Regione e Bruxelles, con il coinvolgimento diretto dell’eurodeputato Daniele Polato. Il parlamentare europeo, che ricopre il ruolo di coordinatore Ecr nella Commissione commercio internazionale, è stato sollecitato per portare il dossier con urgenza nelle sedi decisionali del Parlamento Europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dazi USA su acciaio: il Veneto corre a Bruxelles per salvare le imprese

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Comunicato Stampa: Dazi USA su acciaio e alluminio dal 6 aprile“Le aziende del Veneto stanno toccando con mano, in queste ore, gli effetti pesantissimi dei nuovi dazi statunitensi su acciaio e alluminio.

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