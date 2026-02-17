Airola Centro di Salute Mentale chiude all’improvviso | caos accuse e preoccupazioni per i pazienti trasferiti

La ASL ha deciso di chiudere improvvisamente il Centro di Salute Mentale di Airola, creando confusione tra i pazienti e il personale. La decisione, presa senza preavviso, ha portato al trasferimento forzato di numerosi utenti nella struttura di Puglianello. Molti familiari temono che questa scelta possa compromettere le cure dei loro cari, già fragili. Nei giorni scorsi, i residenti hanno assistito a un rapido spostamento di persone e attrezzature, senza spiegazioni chiare da parte delle autorità sanitarie.

Tempo di lettura: 4 minuti "Con un provvedimento ad horas del tutto inusitato, la Asl ha chiuso dall'oggi al domani la struttura del CSM (Centro Salute Mentale) di Airola spostando con un ordine di servizio tutti i pazienti in quella di Puglianello. Spostati come pacchi – non si sa ancora come, nè con quali mezzi – in maniera che sembra pretestuosa. Il pretesto, infatti, sarebbe una ispezione interna su richiesta del coordinatore del DSM Paolo Cavalli che stamattina si è presentato sul luogo con il camion del trasloco dopo aver verificato nei giorni scorsi l'inidoneità della struttura con la responsabile sicurezza della Asl: inidoneità che non tiene conto, però, della salute dei pazienti per i quali si profila l'interruzione di pubblico servizio e altre gravi conseguenze.