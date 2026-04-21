Salute e prevenzione a Bari gli screening gratuiti del polo socio sanitario di prossimità

A Bari continuano le iniziative del Polo Socio Sanitario di Prossimità, situato in via Re David 76, che offrono screening gratuiti e attività informative sulla salute e la prevenzione. Le attività sono rivolte alla popolazione locale e si svolgono regolarmente nel centro. L'obiettivo è fornire servizi di prevenzione accessibili a tutti senza costi. Le iniziative proseguono con cadenza periodica nel centro di Bari.

Proseguono a Bari le attività dedicate all'informazione e alla prevenzione promosse dal Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76. Gli appuntamenti sono organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al.🔗 Leggi su Baritoday.it

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