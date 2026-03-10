È stato inaugurato ufficialmente a Ponsacco un nuovo polo socio-sanitario, realizzato con un investimento di 4 milioni di euro finanziati dai fondi PNRR. La Casa di Comunità, già operativa dal 5 marzo, rappresenta una tappa importante nell’organizzazione dell’assistenza territoriale nella provincia di Pisa. La struttura è stata progettata per rafforzare i servizi di prossimità e migliorare l’offerta sanitaria nel territorio.

PONSACCO – Il riassetto dell’assistenza sanitaria territoriale pisana compie un passaggio strategico con l’inaugurazione formale della nuova Casa di Comunità di Ponsacco, già entrata in funzione lo scorso 5 marzo. La cerimonia di apertura della struttura “spoke”, la prima di questa tipologia nel perimetro provinciale, ha registrato la presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani e del sindaco Gabriele Gasperini, affiancati da una nutrita rappresentanza della Giunta e del Consiglio regionale. L’infrastruttura, resa possibile da uno stanziamento di quattro milioni di euro derivanti dai fondi del PNRR, sorge in via Caduti di Nassiriya, sostituendo di fatto le funzioni del dismesso distretto di via Rospicciano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Fondi PNRR e medicina di prossimità: operativo il nuovo polo socio-sanitario da 4 milioni di euro a Ponsacco

