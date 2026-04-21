Salute delle persone rifugiate celebrati a Roma i vent' anni del Centro SaMiFo

A Roma si è svolto un evento dedicato alla tutela della salute delle persone rifugiate, in occasione del ventennale del Centro SaMiFo. L'iniziativa si è tenuta presso le Corsie Sistine di Borgo Santo Spirito 2 e ha coinvolto professionisti e operatori del settore. La giornata ha affrontato temi riguardanti pratiche, saperi e politiche legate alla salute dei migranti forzati, con l’obiettivo di condividere esperienze e strategie di intervento.

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi, presso le Corsie Sistine di Borgo Santo Spirito 2, l'evento “Pratiche, saperi e politiche per la tutela della salute delle persone rifugiate”, organizzato in occasione del ventennale del Centro SaMiFo – Salute Migranti Forzati, diretto da Giancarlo Santone. La giornata, articolata in tavole rotonde e momenti di testimonianza, è stata un'occasione per mettere in dialogo pratiche e politiche, valorizzando il lavoro costruito in questi anni e rafforzando reti e collaborazioni. La mattinata – introdotta dal giornalista e conduttore televisivo, Riccardo Iacona – si è aperta con la proiezione del video emozionale “20 anni di storia”, che ha evidenziato tutte le importanti attività svolte dal Centro SaMiFo dalla sua nascita ad oggi, e dalla toccante testimonianza della suora congolese, Pierrette.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute delle persone rifugiate, celebrati a Roma i vent'anni del Centro SaMiFo Notizie correlate Vent’anni di SaMiFo: quando la cura diventa l’ultimo avamposto di umanitàCi sono luoghi in una città che non si misurano in metri quadri, ma in storie accolte. Leggi anche: Costruire la fiducia. Il centro antiviolenza compie vent’anni: "Noi ci siamo sempre" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vent’anni del Centro Samifo: Pratiche, saperi e politiche per la tutela della salute delle persone rifugiate.; Vent’anni di SaMiFo: il diritto alla salute come esempio di umanità; Vent’anni di SaMiFo | quando la cura diventa l’ultimo avamposto di umanità. Salute delle persone rifugiate, celebrati a Roma i vent'anni del Centro SaMiFoROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi, presso le Corsie Sistine di Borgo Santo Spirito 2, l’evento Pratiche, saperi e politiche per la tutela della salute delle persone rifugiate, organizzato in ... iltempo.it Rifugiati, al via il progetto Cuore: un laboratorio per trovare lavoroFANO Promuovere l’integrazione delle persone rifugiate, favorirne l’apprendimento e la formazione, incentivare l’inclusione lavorativa. Questo il triplice filone su cui si articola Cuore, il progetto ... corriereadriatico.it Save the date | 21 aprile 2026 – Roma “Pratiche, saperi e politiche per la salute delle persone rifugiate” Vent’anni del Samifo, Salute Migranti Forzati A vent’anni dalla sua nascita, il Centro SAMIFO promuove un momento di riflessione e confronto dedicato a - facebook.com facebook