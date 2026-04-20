Da vent'anni, il presidio sanitario di via Luzzatti a Roma offre assistenza a migranti forzati, diventando un punto di riferimento per molte persone. Questo luogo si distingue non per le dimensioni, ma per le storie che accoglie quotidianamente. È un presidio che si configura come un'ultima frontiera di umanità, dove si forniscono cure e supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

Ci sono luoghi in una città che non si misurano in metri quadri, ma in storie accolte. Il SaMiFo (Salute Migranti Forzati), il presidio sanitario di via Luzzatti a Roma, è uno di questi. Quest’anno il centro festeggia vent’anni di attività: due decenni spesi a ricucire ferite, visibili e invisibili, nel cuore multiculturale della Capitale, tra l’Esquilino e la stazione Termini. Nato nel 2006 da una felice intuizione e da un protocollo d’intesa tra la ASL Roma 1 e il Centro Astalli, il SaMiFo non è solo un ambulatorio; è un laboratorio di democrazia e un esempio vivente di come il diritto alla salute possa abbattere i muri dell’indifferenza. In vent’anni, il SaMiFo ha saputo costruire un modello sociosanitario d’eccellenza, diventando il punto di riferimento per rifugiati, richiedenti asilo e vittime di tortura.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Vent’anni di SaMiFo: quando la cura diventa l’ultimo avamposto di umanità

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