Salute della donna arriva l' open week degli screening gratuiti

Durante la settimana dedicata alla salute femminile, l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi offre una serie di servizi gratuiti, tra cui visite senologiche e ginecologiche. L'ospedale, riconosciuto con il Bollino Rosa da Onda per le attività a favore delle donne, organizza incontri e controlli aperti al pubblico. L’iniziativa mira a promuovere l’attenzione alla salute delle donne attraverso servizi accessibili e gratuiti.

JESI – In occasione della settimana dedicata alla salute della donna, l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, insignito del Bollino Rosa da Onda per le attività a favore delle donne, propone una serie di servizi gratuiti che spaziano dalle visite senologiche alle visite ginecologiche, a incontri con.🔗 Leggi su Anconatoday.it French Conversation Practice (1 Hours). Learn While You Sleep or Drive Notizie correlate Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale... Salute della donna: alla casa di cura Candela visite ed esami gratuiti per l’(H) open weekDal 22 al 29 aprile la Casa di Cura Candela di Palermo aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026; Prevenzione al femminile: visite gratuite per la Giornata della salute della donna; Open Week sulla salute della donna: visite gratuite il 22 aprile 2026 - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Giornata della salute della donna, torna la (H) open week: visite ed esami gratuiti in tutta Italia. Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti negli ospedali della Asl TseUna settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’ospeda ... radiosienatv.it Salute della donna: visite ed esami gratuiti all’ospedale MisericordiaGrosseto. Una settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna ... grossetonotizie.com L’evoluzione del mercato della salute a Padova. Promozioni, pacchetti salute o screening offerti come cadeau. Alcune strutture propongono invece la tessera ricaricabile - facebook.com facebook In occasione della (H) Open Week sulla Salute della Donna, AOU di #Modena promuove 'Bollino Rosa in Ambulatorio', incontro gratuito e aperto aperto a tutte sulla prevenzione del carcinoma mammario 27 apr, Poliambulatorio Quadrifoglio Info e prenotazion x.com