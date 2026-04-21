Salute consapevolezza e inclusione | al Cpia di Arezzo il progetto Faith
Al Cpia di Arezzo è stato avviato un progetto chiamato “Faith”, che si concentra su temi legati alla salute, alla consapevolezza e all’inclusione. Si tratta di un’iniziativa rivolta a promuovere momenti di formazione specifici per adulti, con l’obiettivo di approfondire aspetti legati alla cittadinanza e al benessere. La proposta si inserisce nelle attività dell’istituto, che si occupa di educazione e formazione degli adulti nella provincia.
Il Cpia di Arezzo (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) promuove un nuovo momento di formazione dedicato ai temi della salute e della cittadinanza consapevole. Lunedì 20 aprile gli studenti delle classi di primo e di secondo livello hanno partecipato all’incontro realizzato in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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