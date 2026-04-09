Dal 15 al 18 aprile 2026, a Roma si terrà la sedicesima edizione di Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale, che si svolgerà presso il MAXXI. La manifestazione si concentra su cinema, inclusione e consapevolezza, offrendo uno spazio dedicato alla salute mentale attraverso proiezioni e incontri. La rassegna coinvolge varie iniziative volte a sensibilizzare il pubblico su questi temi.

Dal 15 al 18 aprile 2026 torna a Roma Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale, giunto alla sua sedicesima edizione. L’appuntamento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, si svolgerà negli spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, confermandosi come uno degli eventi più importanti in Italia dedicati al dialogo tra cinema e salute mentale. Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica, il festival è organizzato dal Dipartimento Salute Mentale della ASL Roma 1 e da Roma Capitale, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza su temi ancora troppo spesso segnati da stigma e pregiudizi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale torna a Roma: al MAXXI la 16ª edizione tra cinema, inclusione e consapevolezza

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Salute mentale, al Maxxi va in scena lo Spiraglio FilmfestivalRoma, 4 apr. (askanews) – Torna a Roma dal 15 al 18 aprile 2026, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Lo Spiraglio Filmfestival dell ... askanews.it

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