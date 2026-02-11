Più Sport Senza Barriere Generazione Atellane lancia un progetto di inclusione salute e pari opportunità

Generazione Atellane presenta “Più Sport Senza Barriere”, un nuovo progetto che punta a coinvolgere più persone nello sport, eliminando le barriere economiche e sociali. Il movimento, guidato da Aniello Di Santillo, vuole combattere la sedentarietà e l’uso eccessivo di smartphone e computer. Nei prossimi giorni sarà ufficialmente presentato e promette di offrire opportunità a chi oggi fatica a praticare sport per motivi di costi o di esclusione.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà presentato nei prossimi giorni “Più Sport Senza Barriere”, il nuovo progetto promosso dal movimento di volontari Generazione Atellane, guidata dal presidente Aniello Di Santillo, con l’obiettivo di contrastare la sedentarietà, l’uso eccessivo dei dispositivi digitali e, soprattutto, ogni forma di esclusione economica e sociale legata alla pratica sportiva. L’iniziativa nasce per affermare un principio semplice ma fondamentale: lo sport deve essere un diritto accessibile a tutti. « Non possiamo accettare che lo sport diventi un privilegio – dichiara il presidente Aniello Di Santillo –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Più Sport Senza Barriere”, Generazione Atellane lancia un progetto di inclusione, salute e pari opportunità Approfondimenti su Generazione Atellane Inclusione e accessibilità ’Un mare senza barriere’ diventa progetto annuale Dopo il buon riscontro dell’estate scorsa, il progetto “Un mare senza barriere” diventa una realtà stabile a Follonica. Al parco Castello di Legnano la pietra dell’inclusione per promuovere lo sport senza barriere e aperto a tutti Al parco Castello di Legnano, una pietra simbolica promuove l’inclusione e lo sport accessibile a tutti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Generazione Atellane Argomenti discussi: Sport senza barriere al Pettorelli: scherma esempio di inclusione; Oltre i confini: Tarvisio, Kranjska Gora e Villacco per un’Olimpiade senza barriere; A Casa Verona batte il cuore delle Olimpiadi: all'Arsenale dirette sul maxischermo, eventi e incontri; Inaugurata la mostra I am possible, quando lo sport rende visibile l’impossibile. Sport senza barriere al Pettorelli: scherma esempio di inclusioneDomenica scorsa il Circolo Pettorelli ha ospitato la prima tappa del progetto Sport senza Barriere, promosso dal Lions Club Piacenza Il Farnese e ... piacenzasera.it Lo sport è senza barriere: nove eventi dimostrativi per diventare atleti paralimpiciLo Sport senza Barriere di nome e anche di fatto, grazie alle iniziative promosse dal Lions Club Piacenza Il Farnese e dal Comitato Paralimpico ... piacenzasera.it Premium Club – Rione Alto il tuo spazio premium dove allenarti senza limiti, a qualsiasi ora! Qui trovi ambienti moderni, macchinari di ultima generazione e un’atmosfera che ti carica dal primo passo Aperti H24 – 7 giorni su 7 Sala pesi super attrez - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.