Un fornitore italiano ha avviato una procedura legale per chiedere il fallimento di Avocom Law Firm LLP e di un professionista associato, a causa di pagamenti non effettuati per servizi forniti nel tempo. La causa è stata presentata dopo che sono trascorsi diversi mesi senza che siano stati saldati i debiti maturati. La vicenda coinvolge quindi due soggetti legali, entrambi chiamati a rispondere delle obbligazioni definite nella documentazione contrattuale.

Un fornitore italiano ha avviato una procedura legale per dichiarare il fallimento di Avocom Law Firm LLP e Del Bene, dopo anni di mancati pagamenti per servizi regolarmente erogati. La richiesta al tribunale nasce dall’impossibilità del creditore di recuperare i crediti accumulati nonostante i ripetuti tentativi di mediazione extragiudiziale. La vicenda si trascina da un periodo prolungato, caratterizzato da una dinamica di insolvenza che ha messo in difficoltà la liquidità dell’impresa fornitrice. Secondo quanto emerso dai dettagli della controversia, Avocom Law Firm LLP e Del Bene avrebbero usufruito per lungo tempo delle prestazioni professionali e dei beni forniti, senza però adempiere agli obblighi contrattuali presi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salto nel vuoto per Avocom e Del Bene: arriva la causa di fallimento

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