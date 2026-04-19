Al Salone del Mobile, il Padiglione 9 si trasforma con l’apertura di un’area chiamata Raritas, dedicata a un nuovo modo di concepire il collezionismo nel mondo del design. Questa sezione introduce un’idea innovativa che mira a rendere ogni pezzo unico, offrendo una vetrina per collezioni di alta qualità e pezzi esclusivi. La novità si inserisce tra le proposte del salone, ampliando l’offerta espositiva dedicata al design.

Il Padiglione 9 del Salone del Mobile si prepara ad accogliere una proposta inedita che mira a ridefinire il concetto di collezionismo attraverso il nuovo spazio denominato Salone Raritas. La direttrice editoriale e culturale dell’evento, Annalisa Rosso, ha presentato questo progetto che punta a connettere l’alta manifattura creativa e l’antiquariato con le nuove esigenze del mercato internazionale del design. L’identità del pezzo unico tra design contemporaneo e antiquariato. All’interno della fiera milanese, la nuova area dedicata al collectible design si propone come un ponte tra diverse epoche e sensibilità estetiche. Il percorso espositivo, curato da Annalisa Rosso, vedrà la partecipazione di 28 espositori selezionati per la loro capacità di offrire oggetti che superano la logica della produzione seriale industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Mobile: nasce Raritas, l’area dove il design diventa unico

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