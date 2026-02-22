Agropoli anniversario dell’invasione russa | taglio del nastro per la sezione di letteratura ucraina presso la biblioteca

A causa dell’anniversario dell’invasione russa, Agropoli ha aperto una nuova sezione dedicata alla letteratura ucraina nella biblioteca comunale Costabile Cilento. L’iniziativa mira a riflettere sulla cultura ucraina e a sensibilizzare i cittadini sulla situazione nel paese. Un evento che coinvolge attivamente la comunità locale, con esposizioni di libri e incontri con autori ucraini. La biblioteca si prepara ad accogliere visitatori interessati a conoscere meglio questa realtà.

Dopo la simbolica marcia della pace alle 15.30 da piazza Vittorio Veneto, la cerimonia delle ore 16, finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale di una popolazione che ha vissuto prove complesse Oggi, in occasione dell'anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Agropoli dà vita ad una sezione di letteratura ucraina presso la biblioteca comunale, Costabile Cilento. Dopo la simbolica marcia della pace iniziata alle 15.30 da piazza Vittorio Veneto, la cerimonia delle ore 16 finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale di una popolazione che ha vissuto prove complesse, offrendo al contempo ai cittadini nuovi strumenti di approfondimento di integrazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Salerno, riapre la biblioteca comunale: taglio del nastro all’ex centro per l’impiego Sloat, l’artefice della politica europea di Biden: “La neutralità dell’Ucraina avrebbe fermato l’Invasione Russa”Amanda Sloat, ex dirigente del Consiglio di Sicurezza Nazionale durante l’amministrazione Biden, afferma in un’intervista che la neutralità dell’Ucraina avrebbe probabilmente evitato l’invasione russa del 2022, sottolineando il ruolo strategico delle scelte politiche europee nelle dinamiche del conflitto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Agropoli inaugura la sezione di letteratura ucraina presso la biblioteca. AGROPOLI, DOPO DODICI ANNI SI CHIUDE IL PROCESSO SUL LIDO TRENTOVA - Si conclude con una sentenza di la lunga vicenda giudiziaria legata ad alcune opere contestate nell’area del Lido Trentova, ad Agropoli. Il Tribunale - facebook.com facebook