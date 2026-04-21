Giorgia Meloni al Salone del mobile 2026

Al Salone del Mobile di Milano, giunto alla sua 64ª edizione, si è svolto il taglio del nastro con la partecipazione del presidente del Consiglio. L'evento si è tenuto presso il centro fieristico di Rho Fiera, con la presenza di numerosi operatori del settore e rappresentanti istituzionali. La giornata ha visto l'apertura ufficiale della manifestazione, che si concluderà tra alcuni giorni.

Giorgia Meloni al taglio del nastro per la 64a edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera. La presidente del Consiglio ha posato per i fotografi e si è lasciata andare a qualche battuta mentre si sedeva su un divano all’interno del Salone: “Se è più comodo di quello della Casa Bianca? E’ più comodo anche di quello di Palazzo Chigi”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giorgia Meloni al Salone del mobile 2026 Giorgia Meloni al Salone del Mobile di Milano: “Filiera legno arredo strategica per l’economia” Notizie correlate Salone del Mobile di Milano, il taglio del nastro a Rho Fiera. Attesa per la premier Giorgia MeloniMilano, 21 aprile 2026 – È stato tagliato questa mattina il nastro della 64esima edizione del Salone del Mobile a Rho Fiera. Salone del mobile 2026, oggi l’inaugurazione a Milano. Meloni: “Filiera fondamentale per il made in Italy”Oggi martedì 21 aprile 2026, l’inaugurazione della 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano, a Rho Fiera. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Presidente Meloni alla 58esima edizione di Vinitaly; Il punto stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della sua partecipazione alla 58esima edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati; Da Verona la premier Meloni risponde a Trump: Sul Papa ha sbagliato; Meloni al Vinitaly: Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Giorgia Meloni al Salone del mobile 2026Giorgia Meloni al taglio del nastro per la 64a edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera. La presidente del Consiglio ha posato per i fotografi e si è lasciata andare a ... lapresse.it Meloni al Salone: Continueremo a sostenere il made in ItalyIl governo deve esserci con la sua presenza e anche con le sue risposte alle esigenze delle imprese. La presidente del consiglio in visita tra gli stand rivendica il lavoro del governo a sostegno de ... rainews.it "La norma rimane, perché è una norma di assoluto buon senso". #GiorgiaMeloni tira dritto e chiude alle modifiche sul bonus agli avvocati che tratteranno le pratiche di rimpatrio volontario facebook Nomine, Meloni: Di Foggia scelga tra #Eni e buonuscita Terna A margine dell'inaugurazione del #SalonedelMobile, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto anche alle domande sulle nomine. Sulla candidatura di Giuseppina Di Foggia alla presi x.com