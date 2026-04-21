Meloni al Salone del Mobile | pranzo in fiera affondo sui rimpatri e tappa tra le eccellenze del design

Da milanotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano è cominciata martedì 21 aprile con una cerimonia a cui hanno partecipato diverse autorità italiane, tra cui il ministro degli Esteri e vice premier, il presidente del Senato e il sindaco della città. Durante l’evento, il ministro ha condiviso un pranzo in fiera e ha affrontato temi legati ai rimpatri, mentre il pomeriggio è stato dedicato alla visita tra le esposizioni di design e artigianato.

Ha preso ufficialmente il via la 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Alla cerimonia, avvenuta nella mattinata di martedì 21 aprile, erano presenti il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco Giuseppe Sala e il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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