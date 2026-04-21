Meloni al Salone del Mobile | pranzo in fiera affondo sui rimpatri e tappa tra le eccellenze del design

La 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano è cominciata martedì 21 aprile con una cerimonia a cui hanno partecipato diverse autorità italiane, tra cui il ministro degli Esteri e vice premier, il presidente del Senato e il sindaco della città. Durante l’evento, il ministro ha condiviso un pranzo in fiera e ha affrontato temi legati ai rimpatri, mentre il pomeriggio è stato dedicato alla visita tra le esposizioni di design e artigianato.

Ha preso ufficialmente il via la 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Alla cerimonia, avvenuta nella mattinata di martedì 21 aprile, erano presenti il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco Giuseppe Sala e il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Brianza al Salone del Mobile. Design e artigianato di qualità per quaranta eccellenze in vetrina Salone del Mobile e Design week, con Trenord biglietti speciali per fiera ed eventiCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Salone del Mobile 2026: focus sul design tra mercato, imprese e modelli dell’abitare; Salone del Mobile 2026, si alza il sipario: Milano celebra la settimana più attesa dell’anno; Al via il Salone del Mobile 2026. Il design regge ma cresce solo per i big; Salone del mobile, domani si parte. Il distretto comasco protagonista con cinquanta aziende. Meloni al Salone del Mobile: Questo divano più comodo di quelli della Casa Bianca e di Palazzo Chigi (VIDEO)Giorgia Meloni all'inaugurazione della 64a edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera, ha posato per i fotografi seduta su un divano esposto alla kermesse di design. La presi ... tg.la7.it Visita istituzionale della Premier Meloni al Salone del Mobile di Milano: l'incontro con il Gruppo LubeAl via la 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano: durante la sua visita istituzionale in occasione dell'inaugurazione della fiera, la Premier Giorgia Meloni ha ... corriereadriatico.it Corriere della Sera. . Giorgia Meloni al Salone del Mobile di Milano per la giornata di inaugurazione viene circondata dai giornalisti che le fanno domande sui temi più caldi dell'attualità: la premier ha parlato di Trump, della situazione nello Stretto di Hormuz, - facebook.com facebook Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa x.com