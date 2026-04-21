Salone del Mobile | la materia si rigenera tra IA e scarti riciclati

Oggi apre a Rho la 64ª edizione del Salone del Mobile, uno degli eventi più importanti nel settore del design e dell’arredamento. Alla cerimonia di inaugurazione partecipano rappresentanti istituzionali di alto livello. La fiera si concentra sulla sperimentazione di nuove tecnologie e materiali, come l’intelligenza artificiale e gli scarti riciclati, per creare prodotti innovativi e sostenibili. La manifestazione resterà aperta fino alla fine della settimana.

Il Salone del Mobile apre oggi i battenti alla fiera di Rho, segnando l’inizio della 64esima edizione dell’evento con la partecipazione istituzionale di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Antonio Tajani. L’appuntamento milanese si concentra quest’anno sul concetto di materia, esplorandone le declinazioni attraverso l’intelligenza artificiale, le innovazioni tecnologiche e la sostenibilità ambientale, con un percorso che si estende dai padiglioni espositivi fino ai cortili dell’Università degli Studi. Beppe Sala ha espresso ottimismo riguardo al successo della manifestazione, prevedendo che il numero dei visitatori possa eguagliare o addirittura superare i livelli registrati nelle passate edizioni, nonostante il complesso scenario internazionale che colpisce il settore del design.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Mobile: la materia si rigenera tra IA e scarti riciclati Notizie correlate Salone del Mobile: le anticipazioni sulla 64° edizione, materia, nuove tendenze designIn primavera Milano si appresta ad ospitare la 64° edizione del Salone del Mobile, confermando il ruolo centrale della manifestazione come... Verso il Salone del Mobile 2026. La rinascita materica tra pietra ancestrale, cristalli blu e design rigeneratoCon l’avvicinarsi della Design Week di Milano 2026, il mondo del progetto torna a guardare alla materia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Salone del Mobile in città; Salone del Mobile e Fuorisalone 2026: guida alla Milano Design Week; Salone Del Mobile Milano: Come Arrivare E Muoversi In Città; Salone del Mobile.Milano 2026: ingresso, orari, biglietti, mezzi per arrivare e parcheggi. Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereTutto pronto per l'attesissimo appuntamento milanese con il mondo del design e il mondo dell'abitare. Dal 21 al 26 aprile, a Fiera Milano torna il Salone del Mobile, alla sua 64esima edizione. Milano ... tg24.sky.it Salone del Mobile 2026, si alza il sipario: Milano celebra la settimana più attesa dell’annoOltre 1.900 espositori su 169mila metri quadrati, presenza estera di quasi il 37%. La festa di apertura alla Scala dove è attesa anche la premier Meloni. La presidente Maria Porro: Qui idee libere e ... ilgiorno.it Salone del Mobile.Milano 2026 10 , , , - facebook.com facebook