Verso il Salone del Mobile 2026 La rinascita materica tra pietra ancestrale cristalli blu e design rigenerato

Mancano pochi mesi all’apertura del Salone del Mobile del 2026, e il settore del design si concentra sulla rinascita materica. Tra le novità ci sono utilizzi di pietra ancestrale, cristalli blu e nuove interpretazioni di materiali tradizionali, che segnano un ritorno all’essenza delle superfici e delle texture. La Design Week di Milano si prepara a essere un’occasione per esplorare questa tendenza.

Con l'avvicinarsi della Design Week di Milano 2026, il mondo del progetto torna a guardare alla materia. Non solo forme o superfici decorative, ma materiali che portano con sé una storia precisa: processi geologici, lavorazioni attente, tecnologie che restano quasi invisibili per lasciare spazio alla presenza tattile. Le prime anticipazioni dei grandi brand raccontano un cambio di prospettiva. Il lusso contemporaneo non punta sull'eccesso, ma sulla qualità della materia prima, sulla durata e su un rapporto più diretto con la natura. Dalle cave venete alle formazioni minerali del Brasile, fino alla plastica rigenerata trasformata in arredo outdoor, il filo conduttore appare chiaro: il design del prossimo anno guarda alla terra, alla sua storia e alle possibilità di rigenerazione dei materiali.