Salone del Mobile | le anticipazioni sulla 64° edizione materia nuove tendenze design
Il Salone del Mobile torna a Milano in primavera con la sua 64ª edizione, dopo aver attirato migliaia di visitatori lo scorso anno. La manifestazione si prepara a mostrare le nuove tendenze e i materiali innovativi che stanno rivoluzionando il mondo del design. Quest’anno, gli espositori presenteranno prodotti realizzati con tecniche sostenibili e materiali riciclati, riflettendo l’interesse crescente per l’ambiente. La fiera si svolgerà nel quartiere fieristico di Rho, con stand ancora più grandi e spazi dedicati alle innovazioni tecnologiche.
Life&People.it In primavera Milano si appresta ad ospitare la 64° edizione del Salone del Mobile, confermando il ruolo centrale della manifestazione come osservatorio privilegiato sulle trasformazioni della contemporaneità in ambito design e architettura. L’evento, in programma dal 21 al 26 aprile, si preannuncia come una delle edizioni più dense e significative degli ultimi anni, soprattutto per l’impostazione culturale che ne guida le scelte, i contenuti e le traiettorie future. Da tempo, il Salone del Mobile.Milano intreccia industria, ricerca, linguaggi creativi e strategie geopolitiche del design.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
La Brianza al Salone del Mobile. Design e artigianato di qualità per quaranta eccellenze in vetrinaLa Brianza si mette in mostra al Salone del Mobile di Milano Rho Fiera, portando in fiera quaranta aziende che uniscono design innovativo e artigianato tradizionale.
Salone del Mobile, tour in India per presentare Raritas e ContractTappe a New Delhi e Mumbai per rafforzare il legame con un mercato in crescita per il design e il progetto Made in Italy. Presentate le novità dell’edizione 2026 che si terrà in Fiera Milano ... msn.com
Salone del Mobile 2026: date, numeri, espositori, layoutGiovedì 29 gennaio, presso Triennale Milano, è stata ufficialmente presentata la 64ª edizione del Salone del Mobile.Milano, in programma dall’21 al 26 aprile 2026 negli spazi di Fiera Milano Rho ... comunicati-stampa.net
È stato un grande onore tagliare il nastro del Salone del Mobile 2026, insieme all’Ambasciatore Antonio Bartoli. x.com