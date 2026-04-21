Il Salone del Mobile 2026 ha aperto ufficialmente i battenti questa mattina a Rho Fiera, segnando l’inizio di una delle settimane più attese nel settore dell’arredamento e del design. La manifestazione, che si svolge nella città di Milano, richiama espositori e visitatori da tutto il mondo, pronti a scoprire le ultime novità e tendenze. La fiera si protrae nei prossimi giorni, attirando attenzione internazionale.

Milano, 21 aprile 2026 – Pronti ai blocchi di partenza. Il Salone del Mobile questa mattina apre le porte a Rho Fiera. Taglio del nastro alla porta sud alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Annunciata anche la presenza della premier Giorgia Meloni nella tarda mattinata. La manifestazione ospita 1.900 espositori distribuiti su oltre 169 mila metri quadrati, con una presenza estera di quasi il 37% e un significativo ricambio di ingressi, confermando il proprio ruolo di piattaforma globale per il settore. Sono 161 gli espositori che per la prima volta affollano i viali della fiera, 66 i ritorni in fiera, come per Natuzzi che era assente da sei anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salone del Mobile 2026, si alza il sipario: Milano celebra la settimana più attesa dell’anno

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