Olimpiadi 2026 i prezzi degli hotel a Milano? Più alti per il Salone del Mobile e il Fuorisalone
Milano si prepara a ospitare le Olimpiadi del 2026, ma non sono solo gli atleti a vedere aumentare i prezzi. I costi degli hotel in città sono in salita, soprattutto nei periodi di massimo afflusso. Per una notte in hotel, si spendono in media 192,6 euro, quasi il 24% in più rispetto allo scorso anno. I turisti dovranno mettere in conto un budget più alto se vogliono soggiornare nel capoluogo lombardo durante gli eventi più importanti.
Milano, 3 febbraio 2026 – Milano è ricca di grandi eventi e, per questo, molto attrattiva. Ma quanto costa soggiornare in città nei periodi più ambiti? Dormire in hotel nel 2026 costa il 23,8% in più dello scorso anno: 192,6 euro in media per una camera doppia con colazione inclusa contro i 149,8 del 2025. Almeno stando a un’indagine di Albergatore Pro, realtà specializzata in consulenza e formazione nel settore alberghiero, che ha utilizzato diversi modelli previsionali basati su prenotazioni già acquisite in decine di alberghi di Milano e area metropolitana, ADR, flussi turistici e dati passati per comprendere come si muoverà quest’anno il mercato dell’ospitalità professionale durante i picchi di visite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Olimpiadi 2026
Salone del Mobile, luci e ombre sul design: volano tariffe di hotel e case. “Un evento più inclusivo”
Reddito più basso e prezzi più alti, il sondaggio mostra le paure degli italiani per il 2026
Il nuovo Eurobarometro rivela le preoccupazioni degli italiani riguardo al futuro economico, con un timore crescente per inflazione e costi elevati nel 2026.
Ultime notizie su Olimpiadi 2026
Argomenti discussi: Milano-Cortina, dal pattinaggio allo sci: prezzi folli per vedere le gare; Olimpiadi, salgono quotazioni case a Milano: i prezzi nelle varie zone; Quanto costano i biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Si possono ancora comprare?; Olimpiadi Milano-Cortina, operazione anti-bagarinaggio: prezzi gonfiati fino al 236%.
Biglietti Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina: i prezzi divisi per sport ed eventi, come e dove acquistarli, le date e il programma dei GiochiAggiungi divertimento ai tuoi sport invernali prenotando oggi stesso i biglietti per i Giochi Olimpici: tutte le info sui tagliandi utili ad assistere a Milano-Cortina 2026. calciomercato.com
Milano-Cortina, dal pattinaggio allo sci: prezzi folli per vedere le gare. E ci sono ancora biglietti disponibili per 180 eventiPrezzi altissimi per assistere ai Giochi di Milano-Cortina (ma c'è qualche disciplina accessibile economicamente). E San Siro non è ancora sold out per la cerimonia d'apertura ... ilfattoquotidiano.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: prezzi delle strutture ricettive alle stelle Rispetto a inizio febbraio +162% per una notte! Serve vigilanza: no alla speculazione su un evento che dovrebbe essere per tutto. #MilanoCortina2026 #PrezziFuoriControllo #Feder x.com
Parla la manager che guidò la candidatura e l’organizzazione delle Olimpiadi del 2006: «Dallo streaming ai social, in 20 anni è cambiato tutto. Oggi troppi interlocutori, troppa politica, tre regioni coinvolte e prezzi troppo alti che allontanano i giovani». A Torino - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.