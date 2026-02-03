Milano si prepara a ospitare le Olimpiadi del 2026, ma non sono solo gli atleti a vedere aumentare i prezzi. I costi degli hotel in città sono in salita, soprattutto nei periodi di massimo afflusso. Per una notte in hotel, si spendono in media 192,6 euro, quasi il 24% in più rispetto allo scorso anno. I turisti dovranno mettere in conto un budget più alto se vogliono soggiornare nel capoluogo lombardo durante gli eventi più importanti.

Milano, 3 febbraio 2026 – Milano è ricca di grandi eventi e, per questo, molto attrattiva. Ma quanto costa soggiornare in città nei periodi più ambiti? Dormire in hotel nel 2026 costa il 23,8% in più dello scorso anno: 192,6 euro in media per una camera doppia con colazione inclusa contro i 149,8 del 2025. Almeno stando a un’indagine di Albergatore Pro, realtà specializzata in consulenza e formazione nel settore alberghiero, che ha utilizzato diversi modelli previsionali basati su prenotazioni già acquisite in decine di alberghi di Milano e area metropolitana, ADR, flussi turistici e dati passati per comprendere come si muoverà quest’anno il mercato dell’ospitalità professionale durante i picchi di visite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi 2026, i prezzi degli hotel a Milano? Più alti per il Salone del Mobile e il Fuorisalone

Il nuovo Eurobarometro rivela le preoccupazioni degli italiani riguardo al futuro economico, con un timore crescente per inflazione e costi elevati nel 2026.

