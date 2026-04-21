La presidente del Consiglio ha partecipato alla 64ª edizione del Salone del Mobile di Milano, evento di rilievo nel settore dell’arredamento. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza della filiera del mobile per il made in Italy e ha annunciato che le decisioni sulle accise verranno prese dopo i negoziati in corso. La visita ha visto anche incontri con rappresentanti del settore e altre personalità presenti alla fiera.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata al Salone del Mobile di Milano, giunto quest'anno alla 64ª edizione. "Sono contenta di tornare, a portare l'attenzione del governo, la solidarietà verso una filiera fondamentale del made in Italy. Oltre 50 miliardi di fatturato, 2,3% del Pil, 300mila addetti, export stabile, in crescita in alcuni mercati nuovi". L'importanza del Made in Italy per il nostro Paese non ha bisogno di spiegazioni. "Ieri - prosergue la premier - abbiamo incontrato il presidente del Kenya e parlavamo di come in questi Paesi ci sia una crescita dell'attenzione verso i prodotti del made in Italy. Il tema della filiera legno e arredo è uno di questi: +13% l'export in Africa nello scorso anno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Filiera del mobile fondamentale per il made in Italy. Sulle accise decideremo in base ai negoziati"

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