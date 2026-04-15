Nonna Luigina ad Arona | firmacopie del libro Una bambina con le rughe

Domenica 19 aprile alle 16:30, presso la libreria La Feltrinelli Point di Arona, si terrà il firmacopie del libro intitolato

Un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per i tantissimi follower che la seguono sul web: domenica 19 aprile, a partire dalle ore 16,30, la libreria La Feltrinelli Point di Arona (Corso della Repubblica, 106) ospiterà il firmacopie di Luigina Simonotti.L'autrice presenterà il suo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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