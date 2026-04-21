Durante un colloquio con il direttore di Europa, la sindaca di Genova ha parlato di differenze ideologiche con i leader nazionali e ha condiviso alcune sue opinioni sulla situazione a Gaza. Ha sottolineato di avere un rispetto sincero per le istituzioni repubblicane, anche se le sue posizioni si distanziano da quelle del governo in carica. La conversazione ha toccato temi politici e internazionali, offrendo uno sguardo sulle sue vedute personali.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha delineato un profilo complesso e sfaccettato durante un approfondito colloquio con il direttore editoriale di Europa, Simone Marchetti, rivelando visioni distanti dai vertici del governo attuale ma di profondo rispetto per le istituzioni repubblicane. L’intervista, arricchita dagli scatti di Joseph Cardo, offre uno spaccato della visione della prima cittadina ligure su figure chiave della politica nazionale e su temi di rilevanza internazionale. Tra riconoscimenti istituzionali e divergenze ideologiche. Nel corso del confronto, la guida del Comune di Genova ha espresso una valutazione molto netta riguardo alla leadership di Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salis su Meloni e Renzi: distacco ideologico e verità su Gaza

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