A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, Matteo Renzi attacca duramente Giorgia Meloni. L’ex premier sottolinea come la premier non si presenti mai in Parlamento per discutere di sicurezza e tasse, ma intervenga invece su questioni come Pucci, che definisce un mondo impazzito. Renzi non nasconde la sua delusione e critica la mancanza di confronto su temi fondamentali per il paese.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni non viene mai in Parlamento per parlare di pressione fiscale e di sicurezza. E però oggi interviene sul festival di Sanremo dando la colpa all'opposizione per il forfait del comico Pucci". Lo scrive Matteo Renzi sui social. "Non so quanto faccia ridere Pucci, so però quanto fa ridere un Governo in cui premier e vicepremier danno la solidarietà a un comico e non parlano di tasse e coltelli. Abbiamo un mondo impazzito e l'Italia in mano a due influencer che prendono like pensando a Sanremo. Nel frattempo secondo l'Istat aumenta la povertà delle famiglie e crolla la produzione industriale ma la nostra Premier ci parla di Sanremo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Sanremo: Renzi, 'Meloni tace su sicurezza ma interviene su Pucci, mondo impazzito'**

