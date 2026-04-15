Matteo Renzi ha commentato le recenti divergenze tra la premier italiana e il presidente americano, affermando che il distacco da Donald Trump sembra essere motivato solamente dalla ricerca di consenso politico. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra i due leader, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La polemica si inserisce in un contesto di confronto tra le posizioni dei due esponenti politici.

Matteo Renzi ha colpito duramente la premier italiana, sostenendo che le recenti divergenze con il presidente americano siano dettate esclusivamente da necessità di consenso. Il leader di Italia Viva ha analizzato i rapporti tra Meloni e Trump, definendo l’attuale posizione della guida del governo come un tentativo di cambiare rotta per ottenere visibilità in seguito alle tensioni su dazi e crisi energetica. L’alleanza transatlantica oltre le frizioni personali. La stabilità dei legami tra Roma e Washington appare come un pilastro che non può essere scalfito dalle singole figure politiche. Secondo quanto esposto da Renzi, l’unione tra Italia e Stati Uniti rappresenta un asse fondamentale e destinato a restare immutato nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renzi attacca Meloni: “Il distacco da Trump è solo per consenso

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