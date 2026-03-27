Immigrazione irregolare a Salerno | rimpatriato un cittadino marocchino

Ieri, 26 marzo 2026, la Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un rimpatrio nei confronti di un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale. Gli agenti dell'Ufficio Immigrazione hanno portato a termine il provvedimento, che riguarda una persona senza permesso di soggiorno. L’operazione si è svolta nella città di Salerno, senza altri dettagli forniti.

Sono state completate le procedure per il rimpatrio, con l'accompagnamento presso l'aeroporto di Roma Fiumicino e imbarco su volo diretto a Casablanca In azione, ieri, 26 marzo 2026, la Polizia di Stato: gli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno eseguito un provvedimento di rimpatrio nei confronti di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. In particolare, nei confronti del marocchino, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma per reati in materia di stupefacenti, il personale dell'Ufficio Immigrazione aveva avanzato richiesta di revoca della misura al competente Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario, ottenendone l'accoglimento il 24 marzo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Immigrazione irregolare a Salerno: rimpatriato un cittadino marocchino Articoli correlati Contrasto all'immigrazione illegale, rimpatriato dalla polizia dorica un 35enne irregolare sul territorio nazionaleANCONA - Nell'ambito dell'attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, nella giornata di ieri la polizia ha effettuato il rimpatrio – il primo... Favoreggiamento dell'immigrazione irregolare: espulso cittadino tunisinoGli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno eseguito, nella giornata odierna, un provvedimento di espulsione nei confronti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Immigrazione irregolare Temi più discussi: Corruzione per immigrazione clandestina: interdizione per il direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Napoli; Truffa ai migranti, bufera sull’ispettorato del lavoro; Corruzione e immigrazione clandestina: sospeso l'ex direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno; Guidò lo sbarco al porto di Salerno nel 2023, espulso lo scafista dei migranti. Salerno: marocchino irregolare e con precedenti per droga rimpatriato nel suo PaeseSi tratta di un marocchino già sottoposto all’obbligo di firma per reati in materia di stupefacenti. L’Ufficio Immigrazione aveva avanzato richiesta di revoca della misura al Giudice per le Indagini ... ondanews.it Salerno, immigrazione clandestina: scafista tunisino portato al Cpr di Bari per espulsioneStampaNella giornata di ieri, mercoledì 18 marzo 2026, la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento nei confronti di un ... salernonotizie.it La missione del Presidente Giorgia Meloni ha confermato e rafforzato un’amicizia già solida con un partner strategico del Mediterraneo. Una collaborazione fondata su priorità condivise: contrasto all’immigrazione irregolare e sicurezza energetica. In un conte - facebook.com facebook La missione del Presidente Giorgia Meloni ha confermato e rafforzato un’amicizia già solida con un partner strategico del Mediterraneo. Una collaborazione fondata su priorità condivise: contrasto all’immigrazione irregolare e sicurezza energetica. In un conte x.com