A Salerno, nei pressi della stazione della metropolitana Duomo–Via Vernieri, sono caduti alcuni pezzi di marmo dalla struttura sovrastante la scalinata, causando l’interdizione dell’accesso. La zona è stata immediatamente chiusa per motivi di sicurezza, mentre sono in corso controlli da parte delle autorità competenti. Non risultano al momento feriti o danni a persone o proprietà.

Momenti di preoccupazione nei pressi della stazione della metropolitana Duomo–Via Vernieri, dove si è verificato il distacco improvviso di alcuni frammenti di marmo dalla struttura sovrastante la scalinata. Il cedimento ha interessato il frontalino superiore della scala che collega via Vernieri al Trincerone ferroviario, rendendo necessaria l’immediata interdizione parziale dell’area al passaggio pedonale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le operazioni di messa in sicurezza. L’ufficio traffico e segnaletica del Comune di Salerno ha provveduto a delimitare la zona più esposta al rischio attraverso l’installazione di transenne, impedendo l’accesso ai pedoni.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, cadono pezzi di marmo alla stazione Duomo-Vernieri: scalinata interdetta

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