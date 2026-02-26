Firenze cadono pezzi di cornicione da un palazzo in via Reginaldo Giuliani

Nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio, un episodio si è verificato in via Reginaldo Giuliani a Firenze, quando alcuni pezzi di cornicione si sono staccati da un palazzo. La zona si è subito popolata di persone e i residenti hanno segnalato il rischio di ulteriori crolli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Momenti di paura nel primo pomeriggio di giovedì 26 febbraio in via Reginaldo Giuliani a Firenze. Pezzi del cornicione di un palazzo all'incrocio con via dello Steccuto si sono staccati precipitando per strada. Caduta di pezzi di cornicione da un palazzo in via Reginaldo Giuliani, all'angolo con via dello Steccuto (Fotocronache Germogli) L'intervento di vigili del fuoco e municipale Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno delimitato l'area per consentire le operazioni di messa in sicurezza. L'intervento ha permesso di rimuovere i frammenti pericolanti e di verificare le condizioni della facciata.