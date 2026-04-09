Riqualificazione palazzine in zona Stazione interdetta la ditta subappaltatrice Mirabelli | Trovata una nuova impresa

I lavori di riqualificazione delle otto palazzine nel quartiere vicino alla stazione sono stati temporaneamente sospesi. La decisione deriva da una sentenza del Consiglio di Stato che ha vietato alla ditta subappaltatrice di proseguire le attività. La ditta coinvolta è stata quindi esclusa dal progetto. È stata annunciata la scelta di una nuova impresa per continuare i lavori senza ulteriori ritardi.

I lavori per la riqualificazione delle otto palazzine nel quadrilatero delimitato da via Tripoli, via Cherubini, viale Risorgimento e via Puccini hanno subito un rallentamento a causa “della sentenza del Consiglio di Stato che ha interdetto la ditta subappaltatrice Aurora dalle attività. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Nuova viabilità in zona stazione: Ca’ Fabbri a senso unico. Parte la fase di sperimentazioneSperimentazione di 30 giorni per valutare l’impatto sul traffico prima della realizzazione del collegamento ciclopedonale tra via Emilia e via... Ennesima lite tra ubriachi nella zona della stazione di Porta Nuova, interviene la poliziaCome tradizione diverse persone di nazionalità straniera stazionano nello spazio dove passano i mezzi per lo scarico delle merci del Carrefour a... Argomenti più discussi: Zingonia/BG, Regione sblocca l’iter per la riqualificazione dell’area; Riqualificazione palazzine in zona Stazione, interdetta la ditta che aveva in subappalto i lavori; Riqualificazione urbana, al via il restauro di Palazzo Sant’Antonio ad Arenzano: investimento da 520mila euro per la storica biblioteca civica; Prova luci nella zona monumentale: ecco il volto serale del Comune. Hotel e palazzine. I luoghi in attesa di riqualificazioneSono decine gli edifici abbandonati e occupati in città da persone senza fissa dimora, spacciatori e tossicodipendenti. Luoghi dove all’interno dilagano degrado e illegalità: solo negli ultimi giorni ... ilrestodelcarlino.it , ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO STORICO È in corso l’intervento di rifunzionalizzazione architettonica e adeguamento antincendio della sede centrale di UNIBO – Palazzo Poggi, complesso del XV - facebook.com facebook