Salernitana–Picerno Codacons annuncia azione collettiva | Tifosi penalizzati dalla mancata visione della partita

Il Codacons ha annunciato un’azione collettiva contro il fornitore di servizi televisivi a causa della mancata o limitata trasmissione della partita tra Salernitana e Picerno. I tifosi della squadra sono pronti a unirsi per chiedere tutela e risarcimenti, lamentando di essere stati penalizzati dalla indisponibilità della partita. L’associazione ha comunicato che intraprenderà iniziative legali per tutelare i diritti dei supporter coinvolti.

Il Codacons annuncia un’azione collettiva contro Sky per la mancata o limitata trasmissione del match: tifosi granata pronti a unirsi per chiedere tutela e risarcimento.. La notizia che il CODACONS avvierà un’azione collettiva per la mancata diffusione della partita Salernitana -Az Picerno, non è passata certo inosservata, a dimostrazione del fatto che i tifosi granata sono davvero tanti e la “ rabbia” per un contratto non rispettato non ha paragoni. Forse è vero che Sky non ha ceduto a Dazn la partita, ma è vero, verissimo, è un dato di fatto che su Sky non si vedeva se non sui canali 201 e 215, ma a pagamento!! “ Dunque” – afferma il Presidente regionale, Avv.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Salernitana–Picerno, Codacons annuncia azione collettiva: “Tifosi penalizzati dalla mancata visione della partita” Notizie correlate Diritti tv, Sky "oscura" la Salernitana sul Pacchetto Calcio": Codacons annuncia l'azione collettivaNella giornata odierna, il Codacons ha annunciato l'avvio di un'azione collettiva contro Sky. Verso Salernitana-Picerno, differenziato per quattroPenultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Diritti tv, Sky oscura la Salernitana sul Pacchetto Calcio: Codacons annuncia l'azione collettiva; Salernitana, beffa per utenti Sky: il Codacons prepara un class action; Salernitana-Picerno, tifosi-abbonati al pacchetto calcio furiosi con Sky: niente partita in tv -; Sky aumenti e disservizi | proteste degli utenti per l’ennesima fregatura. Salernitana-Picerno oscurata: è rivolta contro Sky, interviene il CodaconsTifosi della Salernitana sul piede di guerra dopo il blackout del match contro l'Az Picerno su Sky. Il Codacons lancia una class action per il rimborso ... infocilento.it Salernitana-Picerno 2-1: Achik stende i lucani nel finale e riporta i granata al terzo postoDiretta di Salernitana-Picerno di Domenica 19 aprile 2026: Lescano apre, Pugliese pareggia, Achik entra e segna il gol decisivo ... calciomagazine.net Niente Salernitana VS Picerno sul pacchetto calcio di Sky. La partita, infatti, è stata trasmessa solo per gli abbonati di "Sky Sport", al canale 201. La motivazione è che i canali disponibili per il pacchetto Calcio erano soltanto nove (251:259), mentre dieci facebook SALERNITANA, VITTORIA E TERZO POSTO All’Arechi la Salernitana supera il Picerno e conquista la seconda vittoria consecutiva. Al 9’ ospiti pericolosi con una conclusione di Pugliese salvata da Golemic. Al 30’ bella azione dei granata e tentativo dal... x.com