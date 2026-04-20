Diritti tv Sky oscura la Salernitana sul Pacchetto Calcio | Codacons annuncia l' azione collettiva

Oggi si è appreso che un’associazione di consumatori ha deciso di avviare un’azione legale collettiva contro un grande fornitore di servizi televisivi. La causa nasce dalla mancata trasmissione di una partita di campionato, che non è stata visibile agli utenti abbonati al pacchetto calcio. La questione riguarda la mancata messa a disposizione della gara, trasmessa in precedenza e ora assente per alcuni abbonati.

Nella giornata odierna, il Codacons ha annunciato l'avvio di un'azione collettiva contro Sky. Il contenzioso legale nasce dalla mancata trasmissione della gara Salernitana-Az Picerno di ieri sera, oscurata agli abbonati del pacchetto calcio. L'emittente, dovendo gestire dieci incontri in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Alla Rai il pacchetto di diritti tv in chiaro dei Mondiali di calcio 2026. La coperturaCon un comunicato apparso sul sito del proprio ufficio stampa, la Rai ha annunciato di aver acquistato la parte relativa ai diritti tv in chiaro dei... A DAZN il pacchetto di diritti tv completi dei Mondiali di calcio 2026Arriva il secondo e definitivo annuncio in merito alla copertura dei Mondiali di calcio 2026 in territorio italiano.