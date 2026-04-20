Il turismo internazionale guarda al Sud Salento
Il turismo internazionale si concentra nel sud Salento, con il progetto itinerante di BTM Italia – Business Tourism Management che si ferma a Presicce-Acquarica. La scelta di questa località evidenzia l’interesse per una zona che offre un turismo autentico e in espansione. La tappa rientra nelle iniziative di BTM InterAzioni, volto a promuovere il settore nel territorio.
BTM InterAzioni, progetto itinerante di BTM Italia – Business Tourism Management, fa tappa nel sud Salento e sceglie Presicce-Acquarica come destinazione simbolo di un turismo autentico, esperienziale e in crescita. Dal 21 al 23 aprile 2026, il borgo ospiterà tre giornate dedicate all’incontro.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Moving to Italy, Puglia, Salento can change your life - interview with Davide Mengoli
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