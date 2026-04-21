Sale sulla fontana del Nettuno in piazza della Signoria per una sfida e la danneggia

Sabato scorso, una donna di 28 anni straniera si è arrampicata sulla fontana del Nettuno in piazza della Signoria a Firenze, dove ha partecipato a una sfida e ha causato danni alla statua. L’episodio si è concluso con un intervento delle forze dell’ordine e il coinvolgimento delle autorità giudiziarie, portando l’evento in tribunale. La donna è stata denunciata per danneggiamento e atti vandalici.

FIRENZE – Una sfida prematrimoniale finita in aula di tribunale. È quanto accaduto sabato scorso a una 28enne straniera, protagonista di un atto di vandalismo ai danni della celebre fontana del Nettuno, il Biancone di piazza della Signoria. La giovane, nel tentativo di compiere una sorta di challenge prima del matrimonio, ha scavalcato le protezioni del monumento di Bartolomeo Ammannati, arrampicandosi sulle zampe dei cavalli che trainano la conchiglia del dio del mare, nel tentativo di toccare le parti intime della statua. L’episodio, prontamente interrotto dall’intervento della polizia municipale che ha fatto uscire la ragazza dalla vasca, ha però lasciato il segno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sale sulla fontana del Nettuno in piazza della Signoria per una sfida e la danneggia Notizie correlate Prima del matrimonio una sfida folle: Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno e la danneggiaFirenze, 21 aprile 2026 - Si è arrampicata sul “Biancone” per una challenge prematrimoniale ma è stata subito individuata dalla polizia municipale... Firenze, straniera si arrampica sulla Fontana del Nettuno e la danneggiaFIRENZE, 21 APR – Si è arrampicata sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in piazza della Signoria a Firenze per una sfida... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze e provoca danni per 5mila euro; I risultati della seconda giornata del Memorial Fosson; Al cinema un film dedicato a Lucio Fontana dalle origini fino alla fama internazionale; LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT - Al cinema il 25, 26, 27 maggio. Sale sul Biancone per una sfida prima del matrimonio: denunciataSi è arrampicata sul Biancone per una challenge prematrimoniale ma è stata subito individuata dalla Polizia Municipale che l’ha fatta subito uscire ... gonews.it Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze e provoca danni per 5mila euro(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - Si è arrampicata sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in piazza della Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. msn.com Ancor prima che Superman uscisse nelle sale la scorsa estate, il capo della DC e sceneggiatore/regista James Gunn stava già anticipando i suoi piani per il futuro. Il regista si è sempre affrettato a precisare che il suo prossimo progetto non sarebbe stato esatt facebook #Michael: trama e recensione del film in uscita domani nelle sale italiane di Mario Vai x.com