Una donna di 28 anni è stata arrestata a Firenze dopo essersi arrampicata sulla Fontana del Nettuno e averla danneggiata. Secondo le fonti, l’episodio sarebbe avvenuto con l’intenzione di toccare le parti della statua, causando danni alla struttura. La donna, di nazionalità straniera, è stata fermata dalle forze dell’ordine sul posto. La polizia ha avviato le procedure per quanto accaduto.

FIRENZE, 21 APR – Si è arrampicata sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in piazza della Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. Protagonista una 28enne straniera che è stata individuata dalla polizia municipale che l’ha fatta subito uscire dalla fontana. La bravata, si legge in una nota, è successa sabato scorso ed è costata alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico, perché con il suo comportamento ha provocato dei “piccoli ma significativi danneggiamenti” per circa 5.000 euro alla fontana, opera di Bartolomeo Ammannati (1511-1592). L’intenzione della 28enne, secondo quanto ricostruito, era quella di toccare le parti intime della statua per una sorta di challenge prematrimoniale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Firenze, straniera si arrampica sulla Fontana del Nettuno e la danneggia

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Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze e provoca danni per 5mila euro. Una 28enne straniera è stata denunciata, stava facendo una sfida prematrimoniale. #ANSA - facebook.com facebook