La situazione dell’acqua in Puglia mostra segnali di miglioramento rispetto allo scorso anno, anche se il livello di severità rimane elevato. Durante l’ultima riunione dell’Osservatorio sui utilizzi idrici, i tecnici hanno confermato che alcune aree stanno recuperando, ma ancora molte altre devono fare i conti con carenze significative. Il quadro complessivo evidenzia un’Italia sempre sotto pressione, con le riserve idriche che, in alcune regioni, restano critiche.

Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio 2026 dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale presieduto dal Segretario Generale dottoressa Vera Corbelli, ha delineato, pur persistendo alcune condizioni di severità idrica, una tendenza al miglioramento per taluni sistemi delle condizioni di severità idrica per il comparto idropotabile e per il comparto irriguo. In sintesi, il quadro complessivo evidenzia una condizione di criticità nella disponibilità delle risorse idriche, differenziata su base territoriale tra i diversi schemi di approvvigionamento.

Acqua: negli invasi di Puglia un po' meglio di un anno fa ma "severità idrica elevata" Bacino dell'Appennino meridionale, ieri riunione

