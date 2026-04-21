Sagra del carciofo empolese

Si terrà a Empoli la tredicesima edizione della Sagra del Carciofo Empolese, organizzata dall'Associazione Culturale La Costruenda. La manifestazione si svolgerà presso il Circolo Arci e il giardino comunale di Pozzale. La sagra è programmata per alcuni giorni, coinvolgendo le aree pubbliche della città. Durante l’evento saranno presenti bancarelle e attività dedicate alla valorizzazione del carciofo locale.

L'Associazione Culturale La Costruenda organizza la tredicesima edizione della Sagra del Carciofo Empolese, che si terrà presso il Circolo Arci e il giardino comunale di Pozzale, a Empoli. La manifestazione si svolgerà nel corso di nove giornate consecutive, aprendo al pubblico il 25 aprile per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Torna la sagra del carciofo morettoLe colline romagnole si preparano a celebrare uno dei loro prodotti più rappresentativi con la Sagra del Carciofo Moretto, evento primaverile che... 73esima Sagra del carciofo romanesco a LadispoliLa 73esima Sagra del Carciofo Romanesco si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati La Sagra del Carciofo è un successo: in migliaia a Sezze per l’evento simbolo della cittàUna due giorni di festa che ha trasformato il centro storico in un grande palcoscenico dedicato alle eccellenze locali, alla tradizione agricola, alla cultura e alla convivialità. Soddisfatto il sinda ... latinatoday.it Un successo la 55ª Sagra del Carciofo: due giorni di festa, tradizione con un afflusso massiccio di turistiSi è chiusa con un bilancio estremamente positivo la 55ª edizione della Sagra del Carciofo di Sezze, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace anche quest’anno di richiamare migliaia di ... latinaquotidiano.it