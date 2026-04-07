73esima Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli

La 73esima edizione della Sagra del Carciofo Romanesco si terrà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026 a Ladispoli. La manifestazione ha partecipato al “Manifesto delle Sagre” dal 2011, grazie a un accordo tra FIPE e UNPLI. Si tratta di un appuntamento che si ripete ogni anno, attirando visitatori e appassionati della tradizione locale. La sagra coinvolge vari eventi e attività legate alla cultura e alla gastronomia del territorio.

La 73esima Sagra del Carciofo Romanesco si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. Dal 2011 la manifestazione ha aderito al “Manifesto delle Sagre” in seguito all’accordo tra FIPE e UNPLI. Il protocollo d’intesa firmato dalle due associazioni è un modello unico per Regioni e Comuni che ha permesso alla Ristorazione di collaborare a tutto campo alla realizzazione delle sagre. In Piazza R. Rossellini verranno montate casette in legno per l’ esposizione e la vendita dei carciofi romaneschi IGP dei produttori locali, che saranno anche autorizzati a cucinare i prodotti. Nei Giardini Nazzareno Fedeli sarà montato un gazebo per le informazioni turistiche e la cultura, con vari eventi e convegni, mostre fotografiche e iniziative con le scuole. 🔗 Leggi su Romatoday.it Ladispoli, 73a Sagra del Carciofo Romanesco: il Comune invita le attività commerciali localiLadispoli, 16 gennaio 2026 – L’ Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Ladispoli ha diramato il consueto invito rivolto a tutte le... Sagra del Carciofo 2026, quattro treni straordinari tra Roma e LadispoliIn occasione del grande evento gastronomico la Regione Lazio ha chiesto a Trenitalia di arricchire la sua consueta offerta sulla tratta per... Temi più discussi: Sagre nel Lazio aprile 2026, arriva una grande primavera; Ladispoli, aspettando la Sagra del Carciofo Romanesco: Piazza Rossellini si prepara al grande evento; Pasquetta nel Borgo di Aggius • Sardegna / Sassari • 06/04/2026; 22 Febbraio - Specialità di Pesce in onore della Cattedra di San Pietro. Regione Lazio: il 12 Aprile 4 treni in più per la sagra del carciofo a LadispoliRegione Lazio: il 12 Aprile treni rafforzatiper la sagra del carciofo a Ladispoli. Ghera: «I 4 convogli in più serviranno a favorire maggiore affluenza di visitatori». Tali treni sono stati programmat ... newtuscia.it Festa sì, eccessi no: scattano i divieti alla Sagra del CarciofoLADISPOLI - Scatta il piano sicurezza in vista della 73ª edizione della Sagra del Carciofo romanesco. Con l’avvicinarsi dell’evento, in programma subito dopo Pasqua, l’amministrazione comunale corre ... civonline.it Sagra del Carciofo 2026, quattro treni straordinari tra Roma e Ladispoli ift.tt/qr7ikbF x.com La 45ª Sagra del Torrone di Tonara ( Pasquetta) - facebook.com facebook