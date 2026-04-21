Sace per il design Nuovi mercati e più innovazione

SACE, agenzia di credito all’export controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si occupa di sostenere le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione. Attualmente, la società gestisce un portafoglio di circa 290 miliardi di euro, coprendo oltre 200 mercati nel mondo. La sua attività si concentra sulla tutela delle imprese, attraverso operazioni assicurative e investimenti garantiti, con un focus particolare sul settore del design e dell’innovazione.

SACE è la Export Credit Agency partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzata nel sostegno alla crescita delle imprese italiane con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a circa 290 miliardi di euro in 200 mercati a livello globale. Una presenza significativa che riguarda anche uno dei settori trainanti del Made in Italy, quello del legno-arredo che rappresenta un’eccellenza distintiva del sistema produttivo nazionale grazie alla combinazione di design, qualità dei materiali e cura artigianale. Nel 2023 la filiera, rileva il Focus Design realizzato dall’Ufficio Studi di SACE, ha generato un fatturato complessivo di 161 miliardi con 39,5 di valore aggiunto, coinvolgendo circa 154 mila imprese e oltre 656 mila addetti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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